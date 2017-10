Samuel Girard marque le 1er but de sa carrière!

Le défenseur québécois des Predators Samuel Girard a marqué le premier but de sa carrière dans la LNH dès son deuxième match, jeudi, face aux Stars.

À voir dans la vidéo ci-dessus!

Le Robervalois de 19 ans a profité d’une passe de P.K. Subban pour déjouer Ben Bishop à l’aide d’un tir frappé sur réception. Il permettait ainsi à son équipe d'égaliser le pointage à 1-1 en deuxième période.

Quelques minutes plus tard, Girard s'est fait complice du but de Filip Forsberg pour obtenir son troisième point en deux matchs.

L'arrière de 5 pi 10 po avait obtenu une mention d'aide au premier match de sa carrière face aux Flyers, mardi dernier.

Sam Girard's family is having themselves a great night! A goal and an assist for #BigSammyG pic.twitter.com/O0DCcgO7Mt