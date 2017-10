Mete avec Weber en permanence?

Le jeune défenseur Victor Mete a probablement formé avec Shea Weber la meilleure paire défensive de l’équipe depuis le début de la saison.

Si bien que notre analyste Dany Dubé croit qu’il s’agit d’une question de temps avant qu’il évolue en permanence au sein du premier duo défensif avec le puissant droitier.

À certains moments, Claude Julien a toutefois préféré protéger son poulain en l’éloignant des meilleurs attaquants de l’autre équipe. C’est pourquoi il a aussi été employé avec Jordie Benn sur la troisième paire.

«D’après moi, après Noël, on ne vivra plus ça, a affirmé Dubé. Il va toujours être avec Weber.»

La fluidité sur patins de Mete fait de lui un candidat de choix pour compléter le jeu du numéro 6.

«Il donne une chance à Weber, parce qu’il est capable de contrôler la rondelle, de patiner avec celle-ci et c’est tellement important. Weber est un gars de première passe, il aime avoir un joueur mobile avec lui pour lui donner la rondelle et le laisser patiner avec celle-ci. Il va toujours être dans sa ligne et lui offrir une option de passe», a expliqué notre analyste.

À voir dans la vidéo ci-dessus!