Martin Hanzal frappe Yannick Weber à la tête

Le joueur de centre des Stars Martin Hanzal a écopé d’une punition majeure pour avoir donné un coup d’épaule à la tête de Yannick Weber, jeudi soir.

Alors que le défenseur contrôlait la rondelle avec la tête baissée en zone neutre lors de la première période, Hanzal s’est élancé pour le frapper et a atteint sa tête avec son épaule.

Sonné, le Suisse est demeuré agenouillé au sol en se prenant la tête, avant de retraiter au vestiaire par ses propres moyens pour que son état soit évalué par les médecins. Il n'a pas joué en deuxième période.

