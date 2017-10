Marcus Foligno encaisse une violente droite

L’attaquant du Wild du Minnesota Marcus Foligno a encaissé une très dure droite du joueur des Blackhawks John Hayden, jeudi soir.

Foligno semblait dominer le début de la valse avant de perdre l’équilibre en encaissant cette violente frappe qui a atteint son oreille.

À voir dans la vidéo ci-dessus!

Il a quitté le match par la suite, après avoir purgé sa pénalité.

