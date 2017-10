Les Panthers l’emportent devant des gradins vides

Le défenseur Aaron Ekblad ainsi que les attaquants Jared McCann et Nick Bjugstad ont tous obtenu un but et une mention d’aide, jeudi à Sunrise, et les Panthers de la Floride ont vaincu les Blues de St. Louis au compte de 5-2, en présence d’une foule annoncée de 10 846 spectateurs.

Ian McCoshen a fait scintiller la lumière rouge pour une première fois dans la Ligue nationale de hockey, et ce, 12 secondes après que Paul Stastny eut lancé les visiteurs en avant au début du deuxième tiers. Vincent Trocheck a été l’autre compteur des gagnants, qui ont remporté leurs deux affrontements à domicile jusqu’ici. Connor Brickley a participé à deux réussites.

Par ailleurs, le Québécois Roberto Luongo a savouré le 454e triomphe de sa carrière en saison régulière, rejoignant Curtis Joseph au quatrième rang du circuit Bettman à ce chapitre. Il a repoussé 37 tirs.

Vince Dunn a complété le pointage en fin de partie dans une cause perdante. L’ex-porte-couleurs du défunt Junior de Montréal Jake Allen a stoppé 33 rondelles.