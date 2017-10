Hong Kong: Eugenie Bouchard et Shelby Rogers s'inclinent en double

Eugenie Bouchard et Shelby Rogers se sont inclinées lors des quarts de finale de l’Omnium de tennis de Hong Kong face à la paire favorite composée des Taïwanaises Hao-Ching Chan et Yung-Jan Chan, en deux manches de 6-2 et 6-2, jeudi.

Il aura fallu seulement 62 minutes aux gagnantes pour obtenir leur place pour la ronde des demi-finales.

Bouchard et Rogers ont réalisé deux as et autant de doubles fautes. Elles ont également placé leur premier service en jeu dans 56 % des échanges. Elles ont toutefois remporté seulement 57 % des échanges lorsqu’elles y parvenaient.

Du côté des Taïwanaises, elles ont remporté 69 % des points après avoir réussi leur premier service. Elles ont également été très opportunistes en convertissant cinq de leurs huit balles de bris.

Bouchard et sa coéquipière ont dû se contenter d’un bris en sept occasions.