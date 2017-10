Dustin Byfuglien à la pêche malgré une blessure

Le défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien est apparu sur une photo au moment où il était à la pêche, malgré qu’il ait raté le dernier match des siens en raison d’une blessure.

«Je n’ai aucun problème avec ça, je suis seulement un peu jaloux, a mentionné l’entraîneur-chef Paul Maurice en entrevue avec le journal "National Post". Nous avons quatre journées de congé obligatoires par mois et j’aime ça lorsqu’elles sont à l'étranger. Les joueurs en profitent pour passer du temps ensemble. C’est bon aussi tôt dans la saison.»

Le vétéran Matt Hendricks apparaît également sur la photo, lui qui n’a toujours pas disputé un match cette saison en raison d’une blessure au pied.

Byfuglien, un colosse de 6 pi et 5 po et 260 lb, a été laissé de côté lundi soir en raison d’une blessure au bas du corps, lorsque les Jets se sont rendus à Edmonton pour y affronter les Oilers.

Selon Maurice, il pourrait être de retour au jeu samedi face aux Hurricanes de la Caroline. Il ratera donc l’affrontement de jeudi contre les Canucks de Vancouver.

What do the @NHLJets do on a day off? They catch lifetime dinos with us�� #SturgeonSlayers #CatchRecordRelease pic.twitter.com/8bsP79bXh7