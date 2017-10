Derek Jeter et Jeffrey Loria n’ont pas la même vision des choses

Soucieux d’instaurer une culture gagnante au sein de sa nouvelle équipe, l’un des nouveaux propriétaires des Marlins de Miami, Derek Jeter, ne semble pas avoir suivi les conseils de son prédécesseur, Jeffrey Loria.

D’après le réseau MLB Network, Loria avait suggéré à l’ancien joueur-vedette des Yankees de New York de conserver les services de certains membres de l’administration, soit Mike Berger, Jeff McAvoy, Marc Delpiano et Jim Benedict. L’ex-propriétaire des Expos de Montréal avait également conseillé à Jeter de limoger le directeur du recrutement Stan Meek.

Or, Jeter a montré la porte aux quatre employés identifiés par Loria et devrait également épargner Meek. Ceux ayant subi le couperet touchent chacun entre 500 000 $ et 800 000 $. Leur salaire devrait être assumé par la nouvelle direction.

Jeter et son associé Bruce Sherman ont officiellement acquis la concession floridienne au coût de 1,2 milliard $ en octobre.