Clayton Kershaw lancera les hostilités

Les Dodgers de Los Angeles miseront sur le lanceur Clayton Kershaw à l’occasion du premier match de la série de championnat de la Ligue nationale de baseball qui s’amorcera samedi en Californie.

Le gaucher a conservé une fiche étincelante de 18-4 et une moyenne de points mérités de 2,31 en saison régulière. Lors de la série de division contre les Diamondbacks de l’Arizona, il a éprouvé quelques ennuis, mais s’en est tiré avec la victoire. En six manches et un tiers, Kershaw a concédé quatre points et cinq coups sûrs, tout en éventant sept rivaux. Les siens ont triomphé 9-5 dans le premier duel de la confrontation.

Les Dodgers affronteront les Cubs de Chicago ou les Nationals de Washington en série de championnat. Contre ceux-ci, l’as artilleur a bien fait, donnant un point en sept tours au bâton le 7 juin. En revanche, les Cubs l’ont malmené le 28 mai en totalisant quatre points et 11 frappes en lieu sûr à ses dépens. Le lanceur n’avait pas été impliqué dans la décision.