Andrighettho permet à l’Avalanche de l’emporter

Sven Andrighetto a marqué à deux reprises pour permettre à l’Avalanche du Colorado de l’emporter 6-3 sur les Bruins de Boston, mercredi.

Les deux équipes se sont d’abord échangé un but en première période, alors qu’Alexander Kerfoot et Brad Marchand ont trouvé le fond du filet.

Le Colorado a toutefois explosé en deuxième avec trois buts gracieusetés de Nail Yakupov, Andrighetto et Matt Duchene.

Les Bruins ont répliqué en début de troisième période grâce à Tim Schaller et Torey Krug, mais l’Avalanche a mis le clou dans le cercueil des visiteurs avec le deuxième but d’Andrighetto dans la rencontre et le premier de la saison de Tyson Jost.

Semyon Varlamov a stoppé 20 rondelles dans la victoire.