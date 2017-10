Red Sox: John Farrell ne sera pas de retour en 2018

Les Red Sox de Boston ont annoncé, mercredi, que John Farrell ne sera pas de retour à la barre de l'équipe en 2018.

L'annonce survient à la suite de l’élimination de l'équipe par les Astros de Houston, en série de division de la Ligue américaine.

Farrell était le gérant des Red Sox depuis 2013. À sa première année avec le club, il avait d’ailleurs mené Boston à la conquête de la Série mondiale.

L’homme de 55 ans conclut son séjour avec les Red Sox avec une fiche de 432-378 en saison régulière.

En 2011 et 2012, Farrell avait dirigé les Blue Jays de Toronto.

The #RedSox announced today that John Farrell will not return as manager in 2018. A search for a new manager will begin immediately.