Mikaël Tam part à l’aventure... en Chine!

Après quelques saisons dans les ligues mineures en Amérique du Nord, l’ancien capitaine des Remparts de Québec Mikaël Tam va bientôt jouer dans la KHL en Chine avec le Red Star de Shanghai.

La saison est commencée là-bas, mais Tam se remet d'une opération à une épaule et quitte cette semaine. TVA Sports l’a rencontré avant son départ.

«Je suis excité! J’ai vraiment hâte de vivre cette expérience», indique-t-il.

Grâce à ses grands-parents qui sont d'origines chinoises, Tam n’aura pas le statut de joueur étranger. Et il entend en profiter pleinement!

«C'est une grosse ville, mais on me dit qu'il y a un style un peu western, c'est-à-dire un peu européen et nord-américain. Ça risque donc de faciliter les choses que juste le mandarin», précise Tam.

Le mandarin est une langue totalement étrangère à Tam, qui compte toutefois l’apprendre s’il devait poursuivre son séjour au-delà de son contrat d'une seule saison

«J'aimerais avoir un tuteur qui parle anglais et qui m’enseigne le mandarin», souhaite-t-il.

Il retrouvera en Chine un entraîneur bien connu ici en Mike Keenan, qui a remporté la Coupe Stanley en 1994 avec les Rangers de New York.

«C’est un entraîneur qui connaît ses affaires et il est sévère, mais j’ai joué pour Patrick Roy, alors ça devrait aller», explique Tam.

(D’après un reportage de Stéphane Turcot, à voir dans la vidéo ci-dessus)