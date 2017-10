Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 10 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

St. Louis 3 – NEW YORK (RANGERS) 1

– NEW YORK (RANGERS) 1 Columbus 2 – CAROLINE 1 (prolongation)

– CAROLINE 1 (prolongation) Chicago 3 – MONTRÉAL 1

– MONTRÉAL 1 Philadelphie 5 – NASHVILLE 6

Detroit 2 – DALLAS 4

Ottawa 3 – VANCOUVER 2 (tirs de barrage)

– VANCOUVER 2 (tirs de barrage) Arizona 2 – LAS VEGAS 5 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Neal continue de briller

Les Golden Knights ont marqué quatre buts en première période, dont deux de James Neal, en route vers un gain de 5-2 sur les Coyotes, au T-Mobile Arena. La formation de Las Vegas remporte ainsi le premier match de son histoire à domicile en saison régulière. Elle devient également la première équipe d’expansion de l’histoire à triompher à ses trois premiers matchs de sa saison inaugurale.

Neal a marqué le but gagnant lors des trois premières parties de son équipe. Il est également devenu le deuxième depuis la saison 1967-1968 à réussir le but gagnant lors des trois premières rencontres de son équipe en saison régulière, selon Elias Sports. L’autre joueur ayant réussi l’exploit est Brian Propp avec les Flyers en 1982-1983.

Neal est devenu est également devenu le deuxième joueur d’une équipe d’expansion depuis 1967-1968 à marquer cinq buts à ses trois premières parties lors de la saison inaugurale de l’équipe. L’autre joueur est Réal Cloutier avec les Nordiques en 1979-1980.

De forts départs

L’attaquant des Blues Jaden Schwartz a amassé un but et une aide dans un gain de 3-1 des siens face aux Rangers. Les Blues remportaient ainsi un quatrième match consécutif. Schwartz (7 points) a amassé au moins un point dans chacun de ces duels.

L’attaquant des Rangers Mika Zibanejad a été l’unique marqueur pour les siens dans une défaite de 3-1 face aux Blues. Avec cinq buts, il a rejoint Rick Nash comme étant les seuls joueurs de l’histoire de l’organisation à avoir marqué au moins un but dans chacune des quatre premières parties d’une saison.

L’attaquant des Blue Jackets Sonny Milano a marqué les deux buts des siens dans un gain de 2-1 en prolongation face aux Hurricanes. Avec quatre buts, Milano a trouvé le fond du filet dans chacun des trois premiers matchs de l’équipe. Kristian Huselius avait également réalisé ce fait d’armes en 2010-2011.

Sonny Milano tranche en prolongation pour les Blue Jackets - TVA Sports

Festival offensif à Smashville

Les Predators ont vu les Flyers effacer un retard de 3-0 en marquant cinq buts consécutifs. Toutefois, la formation de Nashville a répliqué en marquant trois buts pour se sauver avec un gain de 6-5. Filip Forsberg et P.K. Subban ont chacun amassé trois points. Dans la défaite, Nolan Patrick a marqué son premier but dans la LNH.

Matchs de mercredi

New Jersey @ Toronto (19h30)

Pittsburgh @ Washington (19h30)

Boston @ Colorado (21h30)

New York (Islanders) @ Anaheim (22h00)

Calgary @ Los Angeles (22h30)

Duel entre prodiges

Les deux premiers choix au repêchage des encans amateurs de 2016 et 2017, Auston Matthews (Maple Leafs) et Nico Hischier (Devils) s’affronteront, ce soir, au Air Canada Centre. Hischier (1A) et Jesper Bratt (3B, 2A) ont aidé les Devils à remporter leurs deux premières parties cette saison. De son côté, Matthews (2B, 3A) a marqué en prolongation, lundi, pour permettre aux Leafs d’avoir une fiche de 4-0-0, une première depuis 2010-2011.

Les Penguins ont rendez-vous avec les Capitals

Les Penguins rendront visite aux Capitals pour la première fois depuis leur victoire de 2-0 au Verizon Center lors du septième match de la série entre les deux équipes le printemps dernier. L’attaquant des Capitals Alexander Ovechkin a déjà trouvé le fond du filet à sept reprises depuis le début de la campagne.