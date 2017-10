Les attaquants des Canadiens Phillip Danault et Charles Hudon ont été réunis au sein de la même unité, récemment, et cette association a un certain potentiel.

Les deux Québécois se connaissent bien et savent tous les deux qu’ils sont capables de bien se compléter.

Notre analyste Dany Dubé a remarqué la même chose lorsqu’il a analysé les qualités des deux joueurs.

Il en a parlé longuement avec Renaud Lavoie, mercredi, à #LavoieDubé.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.