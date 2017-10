Junior Ulysse raconte la recette de son succès

Dans un peu plus de deux semaines, Junior Ulysse va livrer un combat qui pourrait lui permettre de passer à une autre étape dans sa carrière.



Le 27 octobre, le Québécois affrontera l’expérimenté Steve Claggett à Montréal.

En pleine préparation pour ce duel, Ulysse a accepté de partager avec TVA Sports son rituel d'avant-combat. C’est en quelque sorte la recette de son succès.

Son rituel avant de monter sur le ring est assez simple : il promène son chien, il prend le temps de relaxer et de rendre visite à ses amis ainsi qu’aux membres de sa famille.

«Je ne pense même pas au combat. Je m'amuse, je joue au PlayStation. Je vais voir ma mère, qui est tout pour moi, ou encore mon père ou mon entourage», explique Ulysse.

D’ailleurs, il a mis sur son mur plusieurs photos qui lui tiennent à cœur et qu'il regarde souvent. On y voit ses amis proches, son promoteur et son entraîneur de toujours, Rénald Boisvert.

«Rénald, c'est un vrai sage, un moine. C’est un deuxième père pour moi. Il a toujours été là. Sa priorité a toujours été ma santé.»

Un menu spécial après chaque pesée

Ulysse a aussi une routine après chaque pesée officielle : son ami Roberto Pitruzzello, propriétaire du restaurant Grill N Go, lui sert son plat préféré.

«Son assiette, c'est un demi-poulet avec deux portions de pâtes Grill N Go», révèle-t-il.

«Comme ma nutritionniste dit, il y a tout ce dont j'ai besoin dans ce plat-là pour me garder en forme pendant 10 rondes!»

Cette assiette, il pourra la déguster uniquement le 26 octobre. D'ici là, il doit suivre un régime alimentaire strict. Il ne peut pas tricher, car c’est tout un défi qui l'attend.

«Je vais devoir être capable de garder ma concentration pendant 10 rondes parce que ça va être dur, mon adversaire va tout faire pour gagner.»

Ulysse, lui, doit l’emporter s'il espère obtenir par la suite un gros combat sur les ondes de HBO.

Soulignons que le gala du 27 octobre sera diffusé en direct sur les ondes de TVA Sports dès 20h30. En plus d’Ulysse (14-0, 9 K.-O.), la carte principale de la soirée organisée par Eye of the Tiger Management et InterBox mettra en vedette Simon Kean (10-0, 9 K.-O.) et Steven Butler (19-1-1, 16 K.-O.).