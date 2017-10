Jozy Altidore s’excuse

L’attaquant du Toronto FC Jozy Altidore s’est excusé aux partisans de soccer américains, mercredi, à la suite de la défaite de 2-1 des États-Unis contre Trinité-et-Tobago qui a mis fin au rêve de Coupe du monde de la nation.

Altidore s’est exprimé par l’entremise de son compte Twitter.

«Je suis tellement désolé de vous laisser tomber. Vous avez appuyé cette équipe et ce programme comme personne d’autre, et ça nous fait mal de ne pas être parvenus à nous qualifier. Le pire dans tout ça, c’est de ne pas pouvoir être en Russie avec vous, profiter de ce tournoi et célébrer la croissance du soccer dans notre pays.»

«S’il vous plaît, continuez à appuyer et à jouer à ce sport magnifique. Les meilleurs jours de soccer de notre pays sont encore devant nous.»

Altidore a entamé neuf des 10 matchs des États-Unis dans cette phase qualificative, marquant deux buts.