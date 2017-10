Félix Auger-Aliassime perd au deuxième tour au Challenger de Fairfield

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est incliné au deuxième tour du Challenger de Fairfield, mercredi, contre le Serbe Nikola Milojevic, huitième tête de série de la compétition.

Auger-Alissiame a perdu en deux manches de 6-2 et 6-4.

Pendant cette partie, le jeune joueur de tennis québécois, qui détient le 159e rang mondial, n’a pu réussir un seul bris en six occasions. Ce manque d’opportunisme aura fait la différence en faveur de Milojevic, 149e au monde.

Âgé de 17 ans, Auger-Aliassime a par ailleurs réussi six as durant le match, commettant toutefois sept doubles fautes. Il n’a remporté que 39% des échanges à la suite d’un second service.

En première ronde à Fairfield, au Connecticut, le Québécois avait défait mardi le Tchèque Jan Satral, 390e du classement de l’ATP, en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.