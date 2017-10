Emerson Etem arrive en renfort à Glendale

Les Coyotes de l’Arizona ont procédé au rappel de l’attaquant Emerson Etem de leur club-école des Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine, mercredi.

Etem vient en renfort alors que les ailiers gauches Jordan Martinook et Brendan Perlini se sont tous deux blessés plus tôt cette semaine.

L'athlète de 25 ans a récolté deux points, dont un but, à sa seule présence dans l’uniforme des Roadrunners, cette saison.

L’athlète originaire de la Californie a disputé 173 rencontres dans la Ligue nationale avec les Ducks d’Anaheim, les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver. Il a cumulé 22 buts et 24 aides pour 46 points.