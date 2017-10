Coupe du monde: Poutine n’y pouvait rien

Publié aujourd'hui à 13h22

Mis à jouraujourd'hui à 13h28

C’est officiel, les États-Unis ne participeront pas à la prochaine Coupe du monde en 2018 en Russie. Le résultat d’une défaite de 2-1 que plusieurs qualifient de honteuse face à Trinité-et-Tobago qui n’avait, c’est le cas de le dire, plus rien à perdre.

Est-ce une catastrophe pour le soccer en Amérique du Nord? Oui et non.

Certes, la Coupe du monde est une vitrine de choix pour le soccer au pays de l’Oncle Sam. Près de 26,5 millions de téléspectateurs américains ont regardé la dernière finale Allemagne/Argentine au Brésil en 2014. Un record de la compétition qui témoigne d’un engouement en croissance.

Mais prend-on le problème à l’envers?

Est-ce que ces amoureux de ballons se sont tournés vers la MLS de suite? Est-ce que les cotes d’écoute du circuit Garber se sont démultipliées après cette compétition? Est-ce que Tim Howard est devenu une superstar «made in USA» après sa formidable performance contre la Belgique? La réponse: pas vraiment.

Il n’existe pas 46 000 façons d’augmenter la popularité du soccer en Amérique du Nord (Tiens, ça ferait un bon titre de chanson pour Paul Simon ou Vincent Delerm...).

D’abord, la MLS doit asseoir sa réputation d’un point de vue local. Orlando, Altanta, Kansas City sont autant d’exemples qui vont pousser les autres propriétaires à «élever leur jeu d’un cran».

Ensuite, il faut continuer à investir dans la qualité des joueurs. D’une période de «rapatriement» des Américains – les Dempsey, Bradley et autres –, nous sommes déjà passés à un désir d’investissement plus grand. Les exemples comme Sebastian Giovinco et Miguel Almiron sont autant d’indices quant au chemin à emprunter pour la suite des choses.

Finalement, il faut continuer à investir dans le développement. En ce sens, plusieurs aspects restent encore à régler d’un point de vue de la fédération américaine. La question des droits de formations, de la place des jeunes en MLS comme en USL, du rapport à la NCAA sont autant de chantiers qui devront s’accélérer.

Après cette défaite, des têtes rouleront dans les hautes instances américaines. Après 10 ans de règne du président Sunil Gulati, est-ce une mauvaise chose? On verra bien.

P.-S.. Pour mieux vendre le soccer aux États-Unis, je crois aussi qu’il faille plus de commentateurs en mesure de parler simplement du jeu. Est-ce que les Twellman et Lalas prendront un jour la place des Kornheiser et Wilbon? D’ici quelques années, les jeunes Bob Costas et Al Michael de ce monde auront goûté à ce sport de plus en plus globalisé. Une animatrice comme Rebecca Lowe prend déjà de plus en plus de responsabilités dans une chaîne comme NBC. Bref, il est plus question ici d’un marathon que d’un sprint.