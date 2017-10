Bettman n’exclut pas une nouvelle expansion

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, n’exclut pas la possibilité de voir une 32e équipe faire son apparition dans le circuit nord-américain.

Le commissaire était de passage à Los Angeles, mercredi soir, et a été interviewé par Fox Sports lors du premier entracte du match entre les Kings et les Flames de Calgary.

Interrogé à propos d’une nouvelle expansion, Bettman a souri.

«Nous venons de prendre de l'expansion», a-t-il rigolé, à propos des débuts récents des Golden Knights de Vegas.

Le fait que la LNH compte maintenant 31 équipes, un nombre impair, ne l’agace pas particulièrement.

«On ne va pas élargir nos cadres pour des besoins de symétrie, a-t-il tempéré. Il faut des bonnes et logiques raisons pour le faire d'un point de vue hockey et économique. On veut d'abord s'assurer que l'équipe de Vegas soit bien intégrée et qu'elle fasse bien.»

Mais, rien n’est impossible, a souligné celui qui est à la tête de la LNH depuis 1993.

«Est-ce que ça pourrait arriver éventuellement? Oui. Mais on n'est pas concentrés là-dessus actuellement.»

Voyez l’échange dans la vidéo ci-dessus.