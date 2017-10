Aaron Rodgers au tableau d’honneur hebdomadaire

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a été nommé le joueur offensif de la semaine dans l’Association nationale de la NFL, mercredi.

Le vétéran a complété 19 de ses 29 passes pour un total de 221 verges et trois touchés. Il a contribué à une poussée de neuf jeux et 75 verges en fin de match pour aider les siens à l’emporter 35-31 contre les Cowboys de Dallas.

Dans l’Américaine, le titre à l’attaque a été décerné au porteur de ballon des Chargers de Los Angeles Melvin Gordon. Ce dernier a récolté 163 verges, dont 105 au sol, et inscrit deux majeurs dans une victoire de 27-22 aux dépens des Giants de New York.

Au plan défensif, le secondeur des Jaguars de Jacksonville Telvin Smith (Américaine) et le demi de sûreté des Seahawks de Seattle Earl Thomas (Nationale) ont été honorés.

Le premier a réussi 10 plaqués et une interception qu’il a ramenée dans la zone des buts, pavant la voie à un triomphe de 30-9 face aux Steelers de Pittsburgh. Quant au second, il a stoppé l’adversaire sept fois et saisi une passe de l’ennemi, en plus de provoquer un échappé. Son travail a permis à son équipe de défaire les Rams de Los Angeles par la marque de 16-10.

Enfin, du côté des unités spéciales, le botteur des Colts d’Indianapolis Adam Vinatieri a été choisi dans l’Américaine, alors que le spécialiste des retours de botté des Eagles de Philadelphie Kenjon Barner a été sélectionné dans la Nationale.

Vinatieri a effectué quatre placements, dont deux supérieurs à 50 verges. Il s’est exécuté sur une distance de 51 verges en prolongation pour procurer un gain de 26-23 aux Colts contre les 49ers de San Francisco.

Barner a pour sa part conservé une moyenne de 36 verges sur ses trois retours face aux Cardinals de l’Arizona.