Une importante mission pour C.C. Sabathia

Le vétéran des Yankees de New York C.C. Sabathia ne manquera certainement pas de motivation face à son ancienne organisation, mais il est au cœur d’un énorme défi en vue du cinquième et décisif match de ce mercredi soir contre les Indians, à Cleveland.

Non seulement il affronter une excellente équipe, mais son vis-à-vis sera Corey Kluber, candidat logique pour remporter un deuxième trophée Cy-Young en carrière au terme de cette saison 2017.

«Nous savons que nous affrontons un lanceur fantastique, mais il y a beaucoup de confiance dans ce vestiaire», a indiqué le gérant des Yankees, Joe Girardi, sur le site web du baseball majeur.

Les Yankees ont d’ailleurs malmené Kluber dans le deuxième match de cette série en inscrivant six points en seulement deux manches et deux tiers contre lui. Gary Sanchez et Aaron Hicks ont notamment frappé un circuit à ses dépens.

Efficace lors des séries de division

Dans le cas de Sabathia, il a été utilisé dans cette même partie que les Yankees avaient perdu 9-8 en 13e manche. Il avait pour sa part permis quatre points, dont deux mérités, en cinq manches et un tiers. Les Yankees étaient d’ailleurs en contrôle du match quand il a quitté le monticule.

La mission s’annonce donc difficile, mais pas impossible pour Sabathia.

Depuis son arrivée avec les Yankees, en 2009, le gaucher n’a aucun revers à son dossier en série de division. En huit présences au monticule, dont sept départs, il conserve une fiche de 4-0.

Sabathia avait entamé sa carrière dans l’uniforme des Indians, de 2001 à 2008. Il a lui aussi remporté le trophée Cy-Young de la Ligue américaine, remis au lanceur par excellence, avec Cleveland. C’était en 2007.