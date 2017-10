Shanghaï: Nick Kyrgios abandonne à la surprise générale

L'Australien Nick Kyrgios a abandonné lors du premier tour du tournoi de catégorie Masters de Shanghaï, quittant subitement le terrain à la surprise générale après avoir perdu la première manche face à l'Américain Steve Johnson.

Finaliste malheureux contre Rafael Nadal dimanche à Pékin, le joueur fantasque, classé 21e à l'ATP, a renoncé à la partie sans explication après avoir écopé d'un point de pénalité par l'arbitre et perdu le premier set au bris d'égalité (7-5) face à l'Américain (45e).

Kyrgios a justifié son retrait par un problème à l'épaule et à ce qui ressemblerait à un empoisonnement alimentaire.

Just a little something to explain what happened in Shanghai today....#Sorry pic.twitter.com/V85qfrbixb