Des débuts réussis pour Samuel Girard

Samuel Girard a réussi sa rentrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi à Nashville. Le jeune défenseur des Predators a passé 18 min 52 s sur la patinoire et récolté une aide. Il a aussi été nommé la troisième étoile du match, dans une victoire dramatique de 6-5 face aux Flyers de Philadelphie.

Girard a aussi écopé de deux minutes de pénalité et terminé avec un différentiel de -1.

En l’absence du capitaine et meilleur défenseur de l’équipe, Roman Josi, l’entraîneur des Predators Peter Laviolette n’a pas hésité à utiliser la fierté de Roberval. La recrue avait été le quatrième défenseur le plus utilisé des Preds, derrière P.K. Subban, Mattias Ekholm et Alexei Emelin.

Girard a d’ailleurs été jumelé à Ekholm tout au long de la rencontre et a partagé la glace avec Subban lors d’un avantage numérique en première période.

Et pour un jeune homme de 19 ans qui en était à sa première sortie officielle dans la meilleure ligue de hockey au monde, Girard n’a pas semblé intimidé du tout. Il a démontré la même confiance sur la patinoire que celle qui le caractérisait avec les Cataractes de Shawinigan.

Après la deuxième période, d’ailleurs, l’entraîneur adjoint des Preds Kevin McCarthy a eu de bons mots pour le jeune défenseur en entrevue avec le réseau Fox Sports.

«Il nous a impressionnés pendant le camp d’entraînement. C’est un jeune avec une tête sur les épaules et il possède des habiletés offensives qui ne s’enseignent pas. Ce soir, il fait du bon travail en compagnie de Mattias Ekholm», a résumé l’entraîneur.

Une journée spéciale

La famille rapprochée de Samuel Girard était aux premières loges pour assister à ses débuts dans la grande ligue. Son père Tony, sa mère Guylaine ainsi que ses deux frères, sa sœur et sa copine étaient dans les gradins pour assister à ce moment marquant.

«C’est une journée spéciale pour ma famille et moi, a mentionné celui que l’on surnomme la Tornade de Roberval en matinée, mardi, au site officiel des Predators. J’ai travaillé très fort pour arriver à cette journée et ma famille a fait beaucoup de sacrifices.»

Girard ne sait toujours pas quels seront les plans des Predators dans son cas. Une fois qu’il aura joué neuf matchs, l’équipe devra décider si elle le renvoie au niveau junior ou si elle écoule la première année de son contrat.

Pour l’instant, Girard ne s’en fait pas trop. Il préfère apprendre des Subban, Ekholm et Josi.

«J’ai beaucoup appris de ces joueurs, autant sur la patinoire qu’en dehors. Les Preds ont un bon groupe de défenseurs et c’est bon pour moi d’être avec eux. Je veux leur ressembler un jour.»

En bref

D’ailleurs, Girard a eu droit au traditionnel tour de patinoire en solo avant la rencontre, puisque le reste de l’équipe est demeuré derrière, laissant Girard seul avec la foule du Bridgestone Arena pour entamer la période d’échauffement. Girard n’était pas le seul représentant du Lac-Saint-Jean mardi à Nashville, puisque l’arbitre d’Albanel Justin St-Pierre était aussi en fonction.