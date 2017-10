Ryan White à l’essai chez les Bruins

Les Bruins de Boston ont accordé un essai professionnel à l’ancien attaquant du Canadien de Montréal Ryan White, mardi.

Le patineur de 29 ans devait d’ailleurs rejoindre ses nouveaux coéquipiers plus tard en journée pour un entraînement.

White a récolté neuf buts et sept mentions d’aide pour 16 points en 65 rencontres avec les Coyotes de l’Arizona et le Wild du Minnesota la saison passée. Il a conservé un différentiel de -16 et écopé de 84 minutes de punition. Précédemment, le vétéran avait disputé deux campagnes chez les Flyers de Philadelphie.

Par ailleurs, Boston a rappelé le joueur d’avant Danton Heinen de son club-école de Providence. Il fut un choix de quatrième tour, le 116e au total, des Bruins en 2014.