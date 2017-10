Les Saguenéens indisciplinés

Le Phoenix de Sherbrooke est venu jouer les trouble-fêtes l’emportant par la marque de 4-3 face aux Saguenéens de Chicoutimi, mardi soir devant plus de 1800 partisans rassemblés au Centre Georges-Vézina.

Contrairement aux deux derniers matchs, la troupe de Yanick Jean a connu quelques ennuis en défensive accordant notamment trois buts en désavantage numérique. Le gardien des Sags, Zachary Bouthillier, ne pouvait pas tout faire seul, lui qui a été nommé la troisième étoile du match.

«On a fait des erreurs mentales. On n’a pas été bon défensivement et pas seulement en désavantage numérique, mais dans toutes les phases du jeu », a noté Jean.

De l’autre côté, l’entraîneur-chef du Phoenix Stéphane Julien cherchait un peu plus tôt à améliorer son attaque à cinq qui connaissait certaines difficultés depuis trois matchs. Ses joueurs lui ont prouvé qu’ils étaient capables de profiter de leurs occasions mardi soir.

«On a parlé de l’avantage numérique dans nos rencontres. Je pense qu’on est revenu où on était l’an dernier à ce niveau-là. On a bien bougé la rondelle, on l’a envoyée au filet au bon moment», a mentionné Julien.

Sherbrooke prend les commandes

Le Phoenix a tout d’abord ouvert la marque tôt en première période quand Mathieu Olivier marquait lors d’une attaque massive sur un retour généreux de la bande.

Les Sags ont néanmoins répliqué moins d’une minute plus tard lorsqu’Olivier Galipeau a déjoué le gardien du Phoenix, Evan Fitzpatrick, d’un tir parfait dans le haut du filet afin de créer l’égalité.

Les hommes de Stéphane Julien ont de nouveau profité de leur avantage numérique en milieu de première période ainsi qu’en début de deuxième période où ils ont marqué deux fois. Nicolas Poulin et Marek Zachar ont été les auteurs des filets.

À mi-chemin dans le match, les Oiseaux ont inscrit leur premier but à forces égales quand Evan MacKinnon a déjoué Bouthillier d’une belle feinte du revers lors d’une échappée.

Trop peu, trop tard

Lors du troisième vingt, Kelly Klima s’est vu offrir un lancer de pénalité et l’attaquant des Sags n’a pas manqué l’occasion de faire scintiller la lumière rouge derrière Fitzpatrick.

Ce but a donné une source d’énergie supplémentaire aux hommes de Yanick Jean qui ont de nouveau touché la cible alors qu’il ne restait que 38 secondes à faire au match.

Le Phoenix s’est finalement sauvé avec la victoire résistant aux nombreuses chances de marquer des Sags en fin de match.