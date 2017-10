Les Cubs et le baseball majeur poursuivis par un partisan

Atteint au visage par une fausse balle pendant un match au Wrigley Field en août dernier, John Loos a intenté une poursuite judiciaire contre les Cubs de Chicago et les Ligues majeures de baseball.

Selon le quotidien «Chicago Tribune», le plaignant réclame 50 000 $ à la suite de l’incident lui ayant fait perdre l’usage de son œil gauche. Il a été touché par une balle cognée par le lanceur des Pirates Chad Kuhl, subissant une fracture du nez et six autres près de l’œil. Loos estime que les Cubs ont fait preuve de négligence en n’assurant pas suffisamment de protection au public. À cet égard, il a évoqué l’absence de filet à plusieurs endroits du stade.

«Ce fut difficile. On parle de quelqu’un que j’ai regardé toute ma vie. Je vois encore la balle le frapper et j’entends le son. Puis, il tombe et il y a du sang partout sur mes souliers», a décrit en conférence de presse Adam Loos, le fils du partisan malchanceux, qui était aux côtés de son père lors de cette rencontre.

D’après un rapport du site spécialisé Bloomberg diffusé en 2014, environ 1750 spectateurs par saison sont blessés par des balles se retrouvant dans les gradins.