Le top 25 de la LNH : Vladimir Tarasenko, #16

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

En 16e position, on retrouve l’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko. Rarement blessé, le Russe a amassé plus de 70 points au cours des trois dernières saisons.

Seul Alexander Ovechkin a plus de buts que lui durant cette période. Tarasenko a terminé dans le top 5 lors des trois dernières années et il est le seul joueur avec 37 buts ou plus à chacune des trois dernières campagnes.

Le choix de premier tour des Blues au repêchage de 2010 est constant d’année en année et il atteindra sous peu son apogée, lui qui a actuellement 25 ans.

Vladimir Tarasenko en bref

Saison 2016-2017 : 75 points (39 buts, 36 aides) en 82 matchs

Séries 2017 : 6 points (3 buts, 3 aides) en 11 matchs

Il a gagné la médaille d’argent avec la Russie au Championnat du monde de 2015