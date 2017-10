Le poste de Joe Girardi est en danger

Publié aujourd'hui à 10h39

Mis à jouraujourd'hui à 10h44

Il y a des villes aux États-Unis où le poste de gérant ou d'entraîneur-chef est toujours en danger. Sans aucun doute les artisans et les médias des trois villes qui scrutent les moindres gestes des dirigeants des équipes sont New York, Philadelphie et Boston. Si vous en doutez, pensez à Michel Bergeron et Alain Vigneault, avec les Rangers, et Claude Julien, avec les Bruins.

La reprise vidéo au baseball a été mise en vigueur pour s’assurer que la bonne décision soit prise afin d’éviter qu’une mauvaise décision de l’arbitre influence le résultat du match.

Lors du deuxième match entre Cleveland et les Yankees, les buts étaient remplis avec deux retraits. L’arbitre derrière le marbre déclare que le lancer à l’intérieur a atteint le frappeur. Donnons crédit à l’arbitre, car il n’a jamais hésité, en avançant devant le marbre, de déclarer que le frappeur avait été atteint.

Par contre, juste derrière lui, le receveur Gary Sanchez est debout et pointe rapidement vers l’abri indiquant d’aller à la reprise vidéo.

À compter de ce moment, un tourbillon de mauvaises prises de décisions s’est amorcé. Le gérant des Yankees, Joe Girardi, semblait être confus. Le gérant est le général de l’équipe. Il doit être prêt à prendre une décision rapidement. Malheureusement, Joe n’était pas prêt.

Pendant la saison, il avait une moyenne de réussite de 75% lorsqu’il contestait une décision d’un arbitre en utilisant la reprise vidéo. Il n’avait pas encore utilisé son droit d’appel sans oublier celui que les arbitres accordent à compter de la 7e manche.

Soyez assurés que les partisans des Yankees et des Indians n’ont pas la même opinion. La personne qui aurait aimé aller à la reprise vidéo, c’est l’arbitre derrière le marbre. Pour le restant de sa carrière, sa décision qu’elle soit la bonne ou non sera toujours mise en doute.

Joe Giradi devait faire un appel, car ce jeu a définitivement influencé le résultat du match. Si la balle avait touché au bâton, le frappeur aurait été retrié sur une troisième prise, car le receveur avait maîtrisé le ricochet. La suite fut désastreuse... le frappeur suivant a frappé un grand chelem.

L’un des meilleurs gérants de l’histoire du baseball, Earl Weaver des Orioles de Baltimore, a déclaré qu’un gérant ne gagne jamais de match, mais ses décisions peuvent coûter quatre à cinq victoires par année.

La décision de Joe Giradi de ne pas utiliser la reprise vidéo a influencé directement l’issue du match. Après le quatrième match de cette série, Girardi était très émotionnel lors de rencontre avec les représentants des médias. Sans aucun doute, tout comme l’arbitre, il aurait définitivement su si la balle avait touché au frappeur avec la reprise vidéo.

La reprise vidéo, ce n’est pas juste pour admirer les jeux spectaculaires. La raison d’être de la reprise vidéo est d’assurer que la décision n’ait aucune inférence sur le résultat du match.

Giradi, qui a eu tellement de succès avec la reprise vidéo, pourrait être congédié parce qu’il n'a pas utilisé son droit d’appel.

En passant, j’ai parié pour Cleveland. Merci Joe.