Las Vegas: les publicités laisseront la place aux hommages

Neuf jours après la fusillade à Las Vegas, les Golden Knights rendront hommage aux victimes de cette tragédie de nombreuses façons, à commencer par le retrait des annonces sur les bandes au profit du mot-clic #VegasStrong.

Le premier match à domicile de l'histoire des Knights aura une signification bien particulière, mardi. En plus d'être la première concession majeure à s'installer à Vegas, l'organisation tentera d'appliquer un baume sur les blessures de ses partisans, qui pleurent les morts tragiques de 58 personnes.

L'initiative la plus visible sera sans doute l'absence de publicités sur les bandes.

There won't be any advertisements on the boards tonight. Instead, our boards will reflect who we are. #VegasStrong pic.twitter.com/29pL7wmMwJ