La nouvelle réalité de Denis Shapovalov

Publié aujourd'hui à 14h57

Mis à jouraujourd'hui à 15h27

Denis Shapovalov a déjà plié bagages, à Shanghai.

Nouvellement 50e joueur mondial, le jeune Torontois a été battu par le Serbe Victor Troicki en trois manches, dès le tour initial. La dernière manche conclue sans ménagement, 6-0.

Ne soyez pas trop déçus de cette défaite rapide. Ce n’est pas la dernière.

Après avoir épinglé tant de grosses têtes à son tableau de chasse depuis le mois d’août, la réalité et, surtout, la fatigue peuvent le rattraper et c’est normal. Fatigue physique et fatigue mentale.

S’il vit quelques éliminations rapides d’ici la fin de la saison, il faudra s’y faire en se disant qu’il a depuis déjà un bout de temps atteint les objectifs les plus fous. Il pourrait facilement s’en retourner à la maison et se reposer pour le reste de la saison. Il l’aurait bien mérité.

Faisons confiance, aussi, à son entraîneur Martin Laurendeau pour gérer intelligemment ce qui pourrait bien être un automne moins étincelant. L’important, ce sera de voir comment il vivra l’année 2018, avec tous ces points à défendre. S’il continue sa progression, ce sera déjà formidable.

Shapovalov roule à un train d’enfer depuis quelques mois et il est clair qu’il ne peut maintenir ce rythme. À 18 ans, il a vécu plus d’émotions et de grands moments que les trois quarts du top 100 mondial ne l’ont fait ou pouvaient même en rêver.

Fin juillet, lors de deux tournois challengers, il gagne celui de Gatineau et fait la finale à Granby. Puis, survient le «Miracle du Stade Jarry». Comme si ce n’était pas suffisant, il se voit inviter à la Coupe Laver, avant de continuer à ébahir la planète lors des Internationaux des États-Unis. Pour coiffer le tout, alors qu’on le pense épuisé, il gagne ses deux matchs à la Coupe Davis, permettant à son pays de rester dans le Groupe Mondial.

À la Coupe Laver, il reste solide et ne s’incline qu’après deux manches en bris d’égalité devant le futur numéro un mondial, l’Allemand Alexander Zverev. Tout ça malgré l’ambiance de cirque médiatique de ce tournoi nouveau genre.

Il a commencé l’année au 250e rang mondial. Avant la séquence que je viens d’étaler dans le paragraphe précédent, il était 161e. Il a donc grimpé de 110 échelons en moins de deux mois et demi.

Comme diraient nos amis anglophones : «HOW'BOUT THAT!!??!?!»

Chassez le naturel...

Nick a refait du Kyrgios.

Le bouillant, mais spectaculaire... le talentueux, mais égocentrique... le créatif, mais impatient jeune joueur australien Nick Kyrgios a refait le coup aux organisateurs de ce tournoi, à Shanghai.

Un an après avoir «donné» un match à Misha Zverev, Kyrgios a abandonné après avoir perdu la première manche 7-6, face à l’Américain Steve Johnson. Après de multiples accrochages avec l’arbitre de chaise, il s’est vu décerner un avertissement pour son comportement, puis il a perdu un point en raison de son langage ordurier. Dès que la manche a été conclue, il a pris ses affaires et a quitté le court, sans plus d’explications.

Du déjà vu. Et pourtant...

En assistant aux matchs de la déjà célèbre Coupe Laver, fin septembre, le talent et la créativité de Kyrgios ont à nouveau été confirmés. Ce qui nous a peut-être surpris, agréablement toutefois, c’est de le voir impliqué sérieusement, émotivement dans un match.

Sa défaite, en bris d’égalité dans l’ultime manche de l’ultime match face à Roger Federer, lors d’un moment chargé d’intenses émotions, lui avait même arraché des larmes pendant que ses coéquipiers d’Équipe Monde le félicitaient. Rarement avait-on vu des sentiments autres que la colère, le dépit et son caractéristique «je-m’en-foutisme» s’inviter dans son visage.

L’explication était simple. D’abord, il n’était pas le centre de son univers. L’aspect collectif étant le plus important dans ce type d’événement, Kyrgios sentait l’équipe derrière lui et ne voulait pas la laisser tomber. Qui plus est, il y avait des égos plus grands et prestigieux pour le stimuler. Quand John McEnroe vous parle de stratégie et d’objectifs, vous écoutez. Que vous vous nommiez Kyrgios ou pas.

Je me disais que ce tournoi pouvait marquer la relance positive de celui qui pourrait facilement accéder au top 3 mondial s’il s’y mettait. D’ailleurs, dans le tournoi suivant, en Chine, n’a-t-il pas accédé à la finale contre Rafael Nadal?

Mais je crains que Kyrgios n’atteigne jamais les sommets auxquels son immense potentiel le destinait.

Trop de talent dans un seul corps, me suis-je plu à clamer à plusieurs reprises, ces dernières années.

Mais trop peu de jugement dans cette tête-là!

Le doigt d’honneur de Caroline

Comment ne pas sourire en voyant le sourire de Caroline Garcia?

Non seulement est-elle la Française la mieux classée au monde, mais son émergence de fin de saison a cloué le bec à ses compatriotes, dont quelques joueuses qui l’avaient honnie publiquement il y a quelques mois de ça. Et c’est sans parler de sa propre fédération qui avait menacé de la suspendre.

Garcia vient de remporter en succession deux plus importants tournois de la portion asiatique du calendrier. Gagner à Wuhan, puis à Pékin, consécutivement, ça n’avait jamais été fait.

En deux semaines, Garcia vient de passer du 20e au 9e rang du classement de la WTA. Avec un peu de chance et d’autres bonnes performances, elle pourrait se qualifier pour le championnat de fin de saison à Singapour.

Mais ce ne serait que la cerise sur le gâteau. Garcia a déjà réussi à faire de son année 2017 une réussite.

Revenons en arrière.

En début d’année, Garcia signale à Fédération Française de Tennis (FFT) qu’elle compte faire l’impasse sur la saison de Fed Cup pour se concentrer sur sa carrière solo. Mauvaise nouvelle, se disent la FFT, les autres joueuses de l’élite française ainsi que ses compatriotes. Car Garcia a déjà remporté Roland-Garros en double, avec Kristina Mladenovic, et qu’elle est clairement un des meilleurs éléments dont dispose l’Hexagone pour la Fed Cup.

Devant l’insistance de ses pairs, elle persiste et justifie son absence de la Fed Cup, ce printemps, par une blessure. Réponse des autres joueuses françaises par texto: «LOL». Et le président de la FFT, Bernard Giudicelli, qui en rajoute en suggérant que Garcia pourrait être exclue des tournois sous sa juridiction. Et ça, ça incluait les Internationaux de France à Roland-Garros.

Ce n’est pas rien.

Résultat des courses. En son absence, la France a été exclue du Groupe Mondial 1, étant incapable de remporter son match de barrage. De son côté, Garcia fait son chemin vers le dénouement des deux dernières semaines que j’ai mentionnées précédemment.

Et, ironie du sort, son ancienne partenaire de double, Mladenovic, a piqué du nez après un formidable début de saison. Classée 51e en janvier, Kristina a bondi jusqu’au 12e rang, cinq mois plus tard. Mais depuis juillet, elle traverse un des pires cauchemars inimaginables. Éliminée par l’adolescente canadienne Bianca Vanessa Andreescu, début août à Washington, Mladenovic a subi huit défaites consécutives au premier tour. Pire, elle n’a jamais gagné une manche. Oui, 16 manches consécutives perdues. Et ça fait 18 sets en ligne, si on ajoute la défaite contre Andreescu. Plus creux que ça... tu disparais.

Pendant ce temps, vous comprenez que l’émergence de Garcia a des relents de petite vengeance. La vengeance, un plat qui se mange froid, comme vous le savez.

Et qui a valu aux joueuses françaises des messages du public, sur Twitter, en référence à ce qu’elles avaient émis il y a quelques mois.

De savoureux «LOL».