«La MLS en 5 minutes» : qui enfilera le Soulier d’Or?

Avec deux semaines d’activités au calendrier régulier de la MLS, la course au Soulier d’Or, qui récompense le meilleur buteur de la saison, bat toujours son plein.

Nemanja Nikolic, du Fire, est présentement au haut de la liste avec ses 21 buts. Il est cependant talonné par David Villa, du NYC FC, et Diego Valeri, des Timbers, qui en ont 20.

On aurait tort d’écarter de la course Josef Martinez et ses 18 buts. L’attaquant d’Atlanta United est explosif et est capable de marquer une poignée de buts dans un seul match.

Frédéric Lord, Vincent Destouches et Jonathan Beaulieu-Bourgault en ont discuté, mardi, à «l’Impact cette semaine», dans le segment «la MLS en 5 minutes».

Il a également été question de la possible retraite de Kaka... et de l’habillement de Tata Martino, entraîneur d’Atlanta.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!