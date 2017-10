Eugenie Bouchard éliminée au 1er tour par Caroline Wozniacki à Hong Kong

La Québécoise Eugenie Bouchard a été éliminée dès le premier tour du tournoi de la WTA de Hong Kong, mardi.

Bouchard, 78e joueuse mondiale, a été défaite par la Danoise Caroline Wozniacki, troisième favorite et sixième joueuse mondiale, en deux manches de 6-1 et 6-1.

Cette défaite au tour initial fait suite à celle subie à Pékin il y a une semaine, 6-4 et 6-3, face à la Slovaque Magdalena Rybarikova.

Wozniacki affrontera au deuxième tour l'Australienne Lizette Cabrera, 155e au monde.

Le match a duré précisément 58 minutes.

Championne en titre du tournoi, Wozniacki a dominé au service pendant que Bouchard ne parvenait à remporter que 37% de ses points sur une première mise en jeu.

Avant ce duel, Bouchard avait précédemment remporté le seul match disputé contre la Danoise. Cette victoire de «Genie» était survenue en demi-finale du tournoi de Wuhan, en 2014.