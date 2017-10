Donald Trump veut punir la NFL

Le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé sa volonté d’imposer des sanctions au plan de la taxation à l’égard de la NFL, car il juge que celle-ci manque de respect envers son pays.

«Pourquoi la NFL obtient-elle plusieurs bénéfices pendant qu’elle dénigre notre hymne national, notre drapeau et notre pays? Changeons la loi sur les taxes!», a-t-il écrit sur son compte Twitter, mardi matin.

Why is the NFL getting massive tax breaks while at the same time disrespecting our Anthem, Flag and Country? Change tax law!