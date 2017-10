Canadiens: une première en 22 ans

Publié aujourd'hui à 07h46

Mis à jouraujourd'hui à 07h57

Les Canadiens de Montréal n’ont marqué que trois buts depuis le début de la saison.

Je suis donc retourné dans le temps afin de trouver quelle est la dernière édition du Tricolore à avoir été limité à trois buts lors des trois premiers matchs de la saison régulière.

La réponse: les Canadiens de 1995-96.

Cela fait donc 22 ans qu’une telle situation ne s’est pas produite à Montréal.

Les Canadiens de 1995-96 avaient perdu le premier match 7-1 contre les Flyers de Philadelphie, le deuxième 6-1 contre les Panthers de la Floride et le troisième 3-1 contre le Lightning de Tampa Bay.

Et les insuccès s’étaient poursuivis dans la quatrième partie avec un revers de 4-1 contre les Devils du New Jersey.

Quatre buts marqués en quatre matchs. 20 buts accordés.

Résultat. À la suite du quatrième match, l’entraîneur-chef, Jacques Demers, et le directeur général, Serge Savard, avaient été congédiés le 17 octobre.

Le 20 octobre 1995, le Tricolore avait perdu un cinquième match de suite en s’inclinant 2-0 contre les Islanders de New York.

Imaginez. Les Canadiens n’avaient inscrit que quatre buts en cinq rencontres.

Le 21 octobre 1995, Mario Tremblay avait été nommé entraîneur-chef alors que Réjean Houle héritait du poste de directeur général.

Le même soir, le Tricolore avait finalement retrouvé le chemin de la victoire en l’emportant 4-3 contre les Maple Leafs de Toronto.

La troupe de Mario Tremblay allait finalement signer six victoires de suite et terminer la saison avec une fiche de (40-32-10). L’équipe avait terminé au troisième rang de sa section et au sixième rang de l’Association de l’Est. La saison s’était terminée avec l’élimination de l’équipe lors du premier tour contre les Rangers de New York.

L’édition 1995-96 des Canadiens comptait dans ses rangs des joueurs comme Pierre Turgeon, Vincent Damphousse et Mark Recchi.

Il y avait aussi Patrick Roy qui avait été échangé à l’Avalanche en cours de la saison. Vous connaissez l’histoire...

En terminant, je tiens à préciser que ce texte n’a pas pour objectif de réclamer le départ de Claude Julien et Marc Bergevin. Non du tout.

Le but est de dire qu’il faut remonter à 1995 pour voir une édition des Canadiens être limitée à trois buts lors des trois premiers matchs. C’est tout.