Andrew Desjardins subit le couperet

Les Rangers de New York ont libéré mardi l’attaquant Andrew Desjardins, qui avait eu droit à un essai professionnel.

Ancien joueur des Sharks de San Jose et des Blackhawks de Chicago, Desjardins n’a pas joué depuis le début de la saison. En 2016-2017, il a été limité à une mention d’aide en 46 sorties dans la Ville des vents.

Par ailleurs, les «Blueshirts» ont rétrogradé le joueur d’avant Filip Chytil à leur club-école de Hartford, dans la Ligue américaine de hockey.

Celui-ci a été choisi au 21e rang par New York lors du plus récent repêchage et a disputé les deux premières parties de sa carrière dans la Ligue nationale au cours des derniers jours.

Remi Elie rappelé par Dallas

Les Stars de Dallas ont rappelé l’attaquant Remi Elie de leur filiale du Texas, mardi, afin de combler la perte d’Adam Cracknell, réclamé au ballottage par les Rangers de New York la veille.

Natif de Cornwall, Elie a inscrit un but en deux matchs dans la Ligue américaine de hockey (LAH) cette saison. En 2016-2017, il avait amassé sept points, dont un filet, en 18 joutes avec le grand club.

L’Ontarien avait ajouté neuf buts et 19 aides pour 28 points en 53 affrontements de la LAH.

L’athlète de 6 pi et 1 po et 215 lb fut un choix de deuxième tour, le 40e en tout, des Stars en 2013.