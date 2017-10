Vadim Shipachyov de retour dans la KHL?

La situation de l’attaquant Vadim Shipachyov commence à devenir plutôt étrange.

Le joueur d’avant, qui a signé un contrat de deux ans et 9 millions $ dans l’entre-saison avec les Golden Knights de Las Vegas, a été cédé aux Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, il y a quelques jours.

Toutefois, le Russe ne semble toujours pas s’être rapporté aux Wolves, n’ayant disputé aucune partie avec la formation de la LAH.

Selon le journaliste Aivis Kalnins, Shipachyov ne serait pas du tout heureux de la situation et tenterait de trouver une solution. Dans le cas où il n’est pas en mesure de percer la formation des Golden Knights, il aimerait retourner dans la Ligue continentale de hockey, avec le SKA de Saint-Pétersbourg, notamment pour avoir une chance de participer aux prochains Jeux olympiques.

Toutefois, si jamais il devait quitter vers l'est, Shipachyov devrait être soumis au ballottage et pourrait être réclamé par une autre formation du circuit Bettman.

That it's pretty simple to get out of his deal, but he would unlikely clear the waivers.