Un instructeur des Dolphins démissionne

Le responsable de la ligne offensive des Dolphins de Miami, Chris Foerster, a remis sa démission lundi après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de consommer ce qui semblait être de la cocaïne.

Occupant son poste depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Adam Gase avant la campagne 2016, Foerster s’est placé dans l’embarras en utilisant un billet de 20 $ pour «sniffer» une poudre blanche placée sur une table.

«Je laisse mon emploi et j’accepte l’entière responsabilité quant à mes gestes, a déclaré l’instructeur déchu dans un communiqué. Je voudrais m’excuser auprès de l’organisation et mon seul souci maintenant est d’obtenir l’aide nécessaire, avec l’appui de ma famille et des professionnels de la santé.»

«Nous avons vu la vidéo hier soir [dimanche] et nous ne tolérons pas ce genre de comportement, a ajouté la formation floridienne. Même si Chris n’est plus avec l’équipe, nous travaillerons avec lui pour lui permettre d’avoir le soutien requis.»

Foerster avait également décroché le poste de coordonnateur de l’attaque terrestre en février dernier.