Un doublé pour Nail Yakupov

Nail Yakupov a inscrit ses deux premiers buts de la saison dans une victoire de 4-0 de l’Avalanche du Colorado face aux Bruins, lundi après-midi, au TD Garden de Boston.

Le gardien Semyon Varlamov, qui a repoussé les 29 tirs des Bruins, a obtenu le blanchissage.

À voir : Sommaire

C’est l’ancien joueur du Canadien Sven Andrighetto qui a ouvert la marque pour les visiteurs à la cinquième minute de jeu.

Bien posté dans l’enclave, Andrighetto a récupéré une passe de Mikko Rantanen et a décoché un tir du poignet qui a bondi dans le filet après avoir touché au gant de Tuukka Rask. Nikita Zadorov a également obtenu une mention d’aide sur le jeu.

J.T. Compher a doublé l’avance des siens un peu plus tard en première période, en infériorité numérique. Lors d’une descente à deux contre un avec Carl Soderberg, Compher a déjoué Rask d’un tir précis entre les jambières.

Yakupov s’active

Yakupov a creusé l’écart en début de troisième période. L’ailier droit de l’Avalanche a profité d’une mauvaise sortie de Rask, qu’il a battu de vitesse pour récupérer la rondelle à la droite du filet. Malgré l’angle restreint, il a réussi à toucher la cible.

Yakupov est revenu à la charge en toute de fin de rencontre avec son deuxième but, sur lequel Andrighetto a obtenu une mention d’aide.

Rask a connu un dur match devant le filet des Bruins, réalisant seulement 19 arrêts.

Austin Czarnik et Torey Krug étaient de retour dans la formation de l’équipe locale. Placés sur la liste des blessés plus tôt en journée, Noel Acciari et David Backes n’étaient pas de la rencontre.

Il s’agit d’une première défaite cette saison pour les Bruins, qui possèdent une fiche de 1-1. Quant à l’Avalanche, il s’agit de leur deuxième gain en trois matchs.

Les deux formations s’affronteront à nouveau mercredi, mais cette fois au Colorado.