Soir de première émotive

Les émotions demeurent à fleur de peau à la suite de l’inimaginable tuerie de Las Vegas. Près du Mandalay Bay, où les horreurs ont eu lieu, les gens se recueillent. Des inscriptions « Vegas Strong » sont visibles sur les chandails, ainsi que sur plusieurs des nombreux écrans géants qui meublent la Strip. C’est dans ce contexte lourd que les Golden Knights s’apprêtent à vivre leurs débuts locaux, mardi, au T-Mobile Arena.

La célèbre affiche «Welcome to Fabulous Las Vegas», où des millions de gens ont immortalisé avec fracas leur passage dans la ville du vice, est aujourd’hui fréquentée sobrement par d’autres qui immortalisent plutôt la mémoire des victimes.

Le hockey, surtout dans un marché qui n’a rien de naturel, prend donc la place qui lui revient en toute modestie.

«Il y a tellement de choses qui se passent et d’émotions dans l’air. Pour notre équipe, ce sera une grande soirée, mais aussi une soirée très difficile. Ce que nous allons vivre, c’est bien plus gros que le hockey», a résumé avec justesse lundi l’entraîneur-chef Gerard Gallant, à l’aube du premier match officiel de la LNH à Las Vegas, contre les Coyotes de l’Arizona.

Une cérémonie hommage

Même si l’organisation souhaite de tout cœur que le moment devienne festif, elle a pris les grands moyens pour s’assurer que les gens les plus importants seront mis à l’avant-plan.

Oui, il y aura Marc-André Fleury. Oui, il y aura James Neal. Oui, le gratin de la LNH sera sur place. Mais avant tout, ce sont les victimes et les premiers répondants touchés par cet innommable drame qui seront honorés lors d’une cérémonie d’avant-match que l’on promet riche en émotions.

«Cette ville a été extrêmement touchée et dévastée. Demain, ce n’est pas à propos de nous, mais à propos d’un hommage que nous souhaitons rendre. Je ne sais pas si les joueurs parviendront à passer en mode hockey après ça. Ce que je sais, c’est qu’ils ont été fantastiques auprès de la communauté», a expliqué le directeur général, George McPhee.

Fleury en mission

Pour ce qui est des résultats sur la glace, les Golden Knights étonnent déjà avec deux victoires en autant de matchs sur la route. Pas sûr qu’ils pourraient en dire autant sans le gardien Marc-André Fleury, qui vient d’être élu deuxième étoile de la semaine dans la LNH avec un ridicule pourcentage d’arrêts de ,973.

Bien avant cet étincelant départ, Fleury est devenu à Vegas ce qu’il n’a jamais été à Pittsburgh derrière les Sidney Crosby et Evgeni Malkin, soit le véritable visage de la franchise d’expansion. Il prend donc sur ses épaules le fait de redonner un brin de bonheur à la ville ébranlée.

«Normalement, je suis plus le genre de gars à faire ma petite affaire tranquille, mais en même temps, je comprends qu’il faut que ce soit comme ça ici et c’est bien correct.

Je suis très excité de faire partie de ce moment. C’est spécial quand même, un premier match à Vegas. On veut que les gens soient fiers de nous, qu’ils soient fiers de leur équipe. Si on peut leur changer les idées pendant quelques heures et les faire sourire et nous applaudir, ce sera notre petite contribution de ce côté-là», estime le cerbère.

Pression de bien faire

Dans le contexte, les Golden Knights souhaitent plus que jamais faire les choses en grand.

«Le fait d’inaugurer la maison, ça ajoute une pression additionnelle. Avant la tragédie, on réalisait qu’il faudrait travailler beaucoup pour devenir vraiment l’équipe de Las Vegas. Depuis les événements, nous sommes unis avec la ville. Ça rend le match encore plus significatif», a déclaré le Français Pierre-Édouard Bellemare.

Héros offensif de la jeune concession à ce jour avec trois buts, James Neal espère aussi conserver sa touche magique pour le grand soir.

«C’est un sentiment très particulier. Tout le monde est excité, et cette ville a attendu ce moment longtemps. Ce sera un match spécial. Chaque joueur est en mission pour amener un peu de lumière sur cette ville.»