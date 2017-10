Où insérer Alex Galchenyuk?

En ce début de saison, Alex Galchenyuk est certainement l’un des plus gros points d’interrogation de l’attaque des Canadiens de Montréal.

Bien qu’il ait logé six tirs au but, l’énigmatique attaquant n’a aucun point en trois matchs et il ne semble pas à sa place sur le flanc gauche d'un troisième ou quatrième trio.

«Il n’est pas à droite et il n’est pas au centre... il est à l’endroit où il est le moins efficace!», a noté Dany Dubé, lundi.

Où Claude Julien doit-il insérer son franc-tireur, dont le talent ne fait aucun doute, afin de le relancer?

Écoutez l’analyse de Renaud Lavoie et Dany Dubé dans la vidéo, ci-dessus.