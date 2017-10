Les Cubs en bonne position

Un coup sûr d’Anthony Rizzo en huitième manche a été à l’origine du point de la victoire des Cubs, dans un duel de lanceurs qui s’est terminé au compte de 2-1 face aux Nationals de Washington, lundi à Chicago.

La formation de l’Illinois mène maintenant 2-1 dans cette série de division de la Ligue nationale et aura l’occasion de mettre fin au débat devant ses partisans, mardi.

Des lanceurs solides

Les deux partants ont fait leur travail dans cette rencontre, ne donnant conjointement que trois coups sûrs.

Jose Quintana entamait le match sur la butte pour les champions en titre de la Série mondiale. Il n’a donné qu’un point, non mérité, deux frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

C’est une erreur du voltigeur Kyle Schwarber, alors que deux retraits avaient déjà été complétés, qui a permis à Daniel Murphy de se rendre sur les sentiers, en sixième. Ce dernier a ensuite croisé le marbre en vertu d’un double de Ryan Zimmerman, pour ouvrir la marque.

De son côté, le partant Max Scherzer a connu une excellente sortie pour les Nationals, ne donnant qu’un coup sûr et trois passes gratuites en six manches et un tiers au monticule.

Il a permis un double à Ben Zobrist en septième manche qui a mis fin à ses espoirs de match sans point ni coup sûr. Son gérant l’a immédiatement retiré du match à la suite de cette séquence.

Le releveur Sammy Solis a ensuite permis à Zobrist de venir marquer le premier point des favoris locaux en concédant un simple à Albert Almora fils.

La victoire est allée au dossier de Carl Edwards fils (1-0), tandis que Brandon Kintzler (0-1) a subi le revers.