Kaká songe à raccrocher ses crampons

Le légendaire milieu de terrain brésilien Kaká, de l’Orlando City SC, songe de plus en plus à la retraite.

Le joueur de 35 ans a récemment accordé une entrevue à «Globo Esporte», dans laquelle il a notamment admis qu’il devenait de plus en plus difficile pour lui d’être affûté physiquement.

«Je suis en douleur à chaque fois que je termine un match, c’est de moins en moins du plaisir, et de plus en plus du travail», a-t-il souligné.

«J’ai 35 ans, il me faut plus de temps pour récupérer, j’ai moins de vitesse. Je sens que le moment approche.»

Le gagnant du Ballon d’Or 2007 n’exclut pas d’entamer une carrière d’entraîneur une fois qu’il aura décidé d’arrêter de jouer. Il s’inspire d’ailleurs du parcours de Zinédine Zidane, qui accumule les trophées au Real Madrid après avoir passé un certain temps à entraîner les jeunes joueurs de l’organisation.

«Faire comme Zidane est une bonne idée, a-t-il affirmé. Il s'est arrêté, a pris du temps, a vu si c'était vraiment ce qu'il aimait, il a étudié, fait un cours, puis a commencé dans une catégorie de base. Je penche plus de ce côté.»

Capitaine des «Lions» d’Orlando depuis le début de la saison 2015, Kaká a disputé 74 parties dans la MLS, marquant 24 fois. Il a inscrit six buts en 22 apparitions cette année, après avoir raté plusieurs semaines en début de campagne en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.