Joel Embiid signe une prolongation de contrat de 5 ans/148 millions $ avec les 76ers

Joel Embiid a signé une prolongation de contrat de cinq ans et 148 millions $ avec les 76ers de Philadelphie, a rapporté le réseau ESPN vendredi.

Les Sixers prennent le pari que leur centre de 7 pieds finira par disputer une saison complète dans la National Basketball Association (NBA).

Depuis son arrivée dans la NBA lors du repêchage de 2014, ce choix de premier tour n’a disputé que 31 rencontres, toutes en 2016-2017. Il avait alors maintenu des moyennes de 20,2 points et de 7,8 rebonds par match.

Autrement, blessures à un pied, à un genou... Embiid, dit «The Process», a encore tout à prouver chez les professionnels, mais fait clairement partie du plan à long terme des 76ers comme en fait foi cette entente maximale octroyée à une recrue désignée.

Toujours en quête d’une première victoire cette saison, les 76ers (0-2) n’ont plus participé aux séries depuis 2012 et n’ont pas récolté plus de 30 victoires en une campagne depuis 2012-2013. Des saisons de 19, 18 et 10 gains de 2013 à 2016 ont recalé cette mouture de la formation de la Pennsylvanie au niveau d’une des pires de l’histoire de la concessison.