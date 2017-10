Jaromir Jagr écarté de la formation des Flames

Les Flames de Calgary allaient affronter les Ducks d’Anaheim, lundi soir, mais ils allaient le faire sans Jaromir Jagr.

L’entraîneur-chef Glen Gulutzan a confirmé aux médias en journée que Jagr ne serait pas en uniforme pour la rencontre.

L’attaquant de 45 ans n’a toujours disputé aucune rencontre cette saison avec les Flames, qui lui ont fait signer un contrat d’un an et 1 million $ juste avant le début de la saison. Avant le duel avec les Ducks, les Flames avaient enregistré une victoire et une défaite sans leur nouvelle acquisition.

Gulutzan a indiqué que les Flames ont «un plan pour lorsque Jagr jouera.» Pour l’instant, les joueurs de soutien Tanner Glass et Troy Brouwer ont leur place dans le contingent offensif à la place du mythique ailier.

Jagr s’est trouvé du travail pour 25e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) malgré son âge avancé pour un joueur de hockey. La saison dernière, sa troisième chez les Panthers de la Floride, le futur membre du Temple de la renommée a inscrit 16 buts et 30 aides pour un total de 46 points en 82 parties.

Double vainqueur de la coupe Stanley lors de ses années de gloire chez les Penguins de Pittsburgh dans les années 1990, Jagr pourrait battre cette saison le record de 1767 matchs joués par le légendaire Gordie Howe. Le Tchèque a pris part à 1711 rencontres de la LNH depuis le début de sa carrière en 1990.