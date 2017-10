Huit façons d’améliorer le hockey, selon «The Hockey News»

Oui, le hockey est un sport incroyable. Mais alors que la nouvelle saison se met en marche, les experts de «The Hockey News» ont listé huit façons de rendre le sport encore meilleur.

Les auteurs et les éditeurs ont reçu la consigne de réfléchir autrement pour rendre la Ligue nationale de hockey (LNH) encore plus agréable. Voici les résultats.

Moins de matchs

Nonobstant le modèle d’affaires, une saison plus courte aurait de nombreux avantages.

Avec moins de rencontres, les partisans attendraient avec encore plus d’impatience la saison. La NFL, le circuit qui a le plus de succès en Amérique du Nord, l’a bien compris.

Le temps de repos entre les duels permettrait également aux athlètes de panser leurs blessures et d’être en meilleure forme sur la glace.

Pourquoi pas une saison de 60 matchs, à raison de deux parties par semaine?

La fin du plafond salarial

Ne vous inquiétez plus, partisans des Red Wings de Detroit! Vous n’aurez plus à craindre l’effet du contrat de Zetterberg sur la masse salariale lorsqu’il prendra sa retraite dans deux ans.

Le plafond ne fait rien pour la parité et a causé plus de problèmes qu’il en a réglés. C’est un échec total. Huit des neuf dernières coupes Stanley ont été remportées par trois équipes, soit Pittsburgh, Los Angeles et Chicago, qui sont des gros ou moyens marchés bien établis.

Des arbitres sur la galerie de presse

Il y a peu de choses plus frustrantes qu’un arbitre loin du jeu qui impose une mauvaise pénalité. Une façon de régler le problème serait d’envoyer l’un des arbitres sur la galerie de presse.

Pendant que l’officiel sur la glace se concentre sur le jeu, celui en hauteur aurait une meilleure vue d’ensemble pour punir les joueurs qui sévissent loin de la rondelle.

En plus, il y aurait un corps de moins sur la glace, laissant plus de place pour les joueurs.

Enlever les hors-jeu

Si vous voulez un vrai changement à l’attaque, il faut un vrai changement de règlement. Enlevons les hors-jeu.

Nous verrions des joueurs qui attendent la rondelle dans la zone adverse et de très longues tentatives de passe. Les équipes qui tenteraient cette stratégie le feraient en acceptant les risques encourus en défensive.

Ce changement apporterait de la diversité et de l’imprévisibilité au sport.

Enlever les tricheries lors des mises au jeu

Aujourd’hui, nous avons le temps de râper du fromage pour des nachos avant que les juges de lignes ne mettent la rondelle sur la glace.

Voici le plan: les juges de lignes devraient avoir un minuteur à 20 secondes en leur possession. Les officiels devraient ainsi se diriger rapidement vers les cercles de mise au jeu et laisser tomber la rondelle, peu importe qui est prêt.

Si un joueur est victime d’un bris d’équipement, il y a les temps d’arrêt pour ça.

Dégagements refusés sur le jeu de puissance

Il n’est pas permis de dégager la rondelle dans le fond de la zone adverse. C’est pourquoi les équipes doivent prendre une mise au jeu dans leur zone quand les joueurs le font. Pourquoi est-ce permis soudainement lorsqu’un joueur se trouve au banc de pénalités?

La réponse facile est qu’il y a déjà assez de dégagements refusés. Mais les équipes s’adapteront. Souvenez-vous : les entraîneurs ne peuvent apporter de changement après un dégagement refusé.

Éliminer la fusillade

Les tirs de barrage sont amusants pendant les matchs des étoiles, mais ils ne doivent plus décider du résultat des matchs.

Pourquoi? Parce que le hockey est un sport d’équipe et que les tirs de barrage opposent un joueur à un autre. En plus, qu’est-ce qui est encore plus amusant que la fusillade? La prolongation.

En raison des contraintes de l’horaire chargé de la LNH, la prolongation telle que connue en séries éliminatoires n’est pas possible. Pourquoi ne pas instaurer un premier cinq minutes à quatre contre quatre, puis un autre à trois contre trois, avant de continuer avec des segments à deux contre deux et à un contre un?

Un système à trois points

Le système de pointage actuel encourage la parité, mais elle amène également cette stratégie ennuyante que les équipes utilisent pour l’obtention d’au moins un point en attendant la prolongation.

Un système à trois points, qui récompenserait une victoire en temps réglementaire, un gain en prolongation et une défaite en prolongation de trois, deux et un points respectivement, est un format qui fonctionne, comme on peut le voir la Ligue continentale (KHL) et lors des Jeux olympiques.