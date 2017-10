Duchene commente les propos de Forsberg

Peter Forsberg n’a pas été tendre à l’endroit de Matt Duchene, mais le joueur de l’Avalanche du Colorado a le soutien de son entraîneur-chef.

En fin de semaine, l’ancienne gloire suédoise de la LNH a déclaré au quotidien «Denver Post» que l’attaquant devrait être cloué au banc et échangé, puisqu’il ne veut plus jouer pour l’équipe.

«Je préférerais jouer avec quelqu’un qui veut être là. Je le laisserais sur le banc et je l’échangerais», a-t-il lancé lundi.

Questionné concernant les propos que Forsberg a tenus, Jared Bednar a dit lundi ne pas partager son avis.

«Matt est un joueur de premier plan pour nous en ce moment, peut-être même le meilleur de notre formation (contre Boston)», a dit Bednar après la victoire contre les Bruins de Boston.

«C’est difficile pour quelqu’un de s’exprimer de la sorte quand il est à l’extérieur de notre vestiaire.»

L’instructeur en chef de l’Avalanche a aussi défendu son joueur, qui a été mêlé à plusieurs rumeurs de transaction depuis l’année dernière.

«Il y en avait beaucoup la saison dernière et il y en a toujours autour d’une équipe de dernière place. Mais certaines perdurent depuis un certain temps. Notre objectif est de jouer au hockey et c’est ce que Matt fait si bien pour nous.

«Il est concentré et il contribue à l'attaque tout en étant un bon professionnel.»

Duchene n’est pas offusqué

En ce qui est du principal intéressé, Duchene dit ne pas avoir été subjugué par les commentaires de l’ancien porte-couleurs de l’Avalanche.

«J’ai lu et je ne crois pas que c’était quelque chose de personnel. Nous avons une bonne relation, donc je ne le prends pas personnellement», assure le numéro 9.

«Je pense qu’il ne faisait que donner son opinion sur la situation. Ses commentaires auraient pu être mal traduits.»

Duchene dit aussi avoir admiré Forsberg lorsqu’il était un joueur prolifique dans la LNH.

«Je l’idolâtrais. J’ai encore la même respect pour lui aujourd’hui. Je l’admirais beaucoup quand j’étais enfant.»