Deux buts refusés au CH: bonnes décisions des arbitres?

Publié aujourd'hui à 11h02

Mis à jouraujourd'hui à 11h14

Hier soir, les Canadiens se sont fait refuser deux buts en première période face aux Rangers. Est-ce que les officiels ont pris la bonne décision?

But de Shaw

Un but marqué avec le patin ne fait pas partie de la contestation de l’entraîneur. C’est Toronto qui amorce la reprise et rend la décision finale après avoir consulté l’arbitre.

Il est difficile de voir si le patin d'Andrew Shaw fait contact avec la rondelle, mais la caméra en plongée nous donne la bonne prise de vue du jeu. Shaw donne bien un coup de pied distinctif pour faire entrer la rondelle.

Certains s’interrogent sur le fait que la rondelle touche à Lundqvist avant de traverser la ligne des buts. La règle 49 stipule que le but sera refusé si la rondelle est bottée et dévie sur un joueur de n’importe quelle équipe (incluant le gardien de but). La bonne décision a été rendue.

But de Weber

Dans son point de presse, Claude Julien, sans critiquer la décision des arbitres, s’est questionné sur la rapidité avec laquelle ceux-ci ont rendu leur décision. La raison est fort simple, c’était clair que Pacioretty aurait pu éviter le contact avec le gardien des Rangers, lui permettant ainsi de faire son travail.

Vous vous questionnez sur le fait que Ryan McDonagh ait poussé Pacioretty sur son propre gardien? Dans le hockey d’aujourd’hui, les joueurs en offensive se dirigent toujours au filet; c’est une des seules façons de marquer des buts avec des gardiens de ce calibre. Les défenseurs ne pouvant plus accrocher n’ont d’autre choix que de se coller afin de défendre le mieux possible. Les attaquants profitent souvent d’un léger contact avec le défenseur pour entrer en contact avec le gardien.

Encore une fois la caméra en plongée nous donne une belle prise de vue. McDonagh a son bâton devant Pacioretty et non entre ses jambes, laissant à celui-ci la chance de bouger. Le capitaine des Canadiens regarde au-dessus de son épaule et sort son derrière pour faire contact avec Lundqvist qui est dans son demi-cercle, l’empêchant ainsi de faire son travail. En aucun temps, Pacioretty n’essaie d’éviter le gardien.

La seule question sur ce jeu est de savoir si la rondelle était déjà passée derrière le cerbère des Rangers avant le contact. À l’impact, Lundqvist est légèrement déporté à sa gauche et la rondelle passe à un cheveu de sa jambière droite. Donc, sans contact l’arrêt aurait pu être effectué. J’aurais rendu la même décision que les arbitres McCauley et St-Pierre.