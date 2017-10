Denis Shapovalov perce le top 50 mondial

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé pour la première fois de sa carrière au top 50 mondial lors de la publication du nouveau classement de l’ATP, lundi. «Shapo» point actuellement au 50e rang.

Le jeune homme de 18 ans a profité de la baisse du Croate Ivo Karlovic (49e en baisse de trois places), du Britannique Kyle Edmund (53e en baisse de six places) et de l’Allemand Jan-Lennard Struff (58e en baisse de 10 places) pour accéder à ce groupe sélect. Shapovalov, auparavant 51e, a grimpé d’un rang puisque l’Argentin Leonardo Mayer (54e en hausse de cinq places) et l’Américain Ryan Harrison (46e en hausse de six places) l’ont dépassé au classement.

Les Canadiens Milos Raonic (12e), qui s’est récemment blessé au mollet lors du tournoi de Tokyo, et Vasek Pospisil (84e) sont les deux autres représentants du pays unifolié à l’intérieur du top 100 mondial.

Le jeune Québécois de 17 ans Félix Auger-Aliassime se retrouve 159e.

Goffin dans le top 10

David Goffin a retrouvé le 10e rang mondial (+1), son meilleur niveau, au classement ATP après son titre à Tokyo et se hisse parmi les huit qualifiés pour le Championnat de fin de saison de Londres en novembre.

Le Belge avait déjà atteint la 10e place ATP le 20 février dernier. Il fait une très belle opération à la «Race» puisqu'il y progresse de cinq rangs et prend, provisoirement du moins, la huitième et dernière place qualificative pour le Championnat de fin de saison de Londres (12-19 novembre) aux dépens de Pablo Carreno Busta.

Dans une hiérarchie mondiale toujours largement dominée par Rafael Nadal, vainqueur dimanche à Pékin, le Français Adrian Mannarino, finaliste à Tokyo, grimpe au 29e rang et se rapproche de son meilleur classement, une 27e place atteinte le 27 juillet 2015.

Trois joueurs sont désormais assurés de jouer le Championnat de fin de saison: Nadal, Roger Federer et Alexander Zverev qui a obtenu son billet londonien en atteignant les demi-finales à Pékin où il a été battu par Nick Kyrgios. Malgré sa finale, l'Australien perd lui deux places mondiales au 21e rang.

Classement ATP au 9 octobre:

Rafael Nadal (ESP) 9.875 pts Roger Federer (SUI) 7.505 Andy Murray (GBR) 6.290 Alexander Zverev (GER) 4.400 Marin Cilic (CRO) 4.155 Novak Djokovic (SRB) 4.125 Dominic Thiem (AUT) 3.925 Stan Wawrinka (SUI) 3.540 (+1) Grigor Dimitrov (BUL) 3.455 (-1) David Goffin (BEL) 3.055 (+1) Pablo Carreno Busta (ESP) 2.855 (-1) Milos Raonic (CAN) 2.690 Roberto Bautista Agut (ESP) 2.525 Kei Nishikori (JPN) 2.475 Kevin Anderson (RSA) 2.470 (+1) John Isner (USA) 2.470 (+1) Sam Querrey (USA) 2.445 (-2) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.420 Tomas Berdych (CZE) 2.195 (+1) Jack Sock (USA) 2.175 (+1)

Simona Halep au sommet

La Roumaine Simona Halep, finaliste à Pékin, est devenue officiellement la nouvelle no.1 mondiale au classement WTA publié lundi tandis que la Française Caroline Garcia, qui a justement remporté en Chine le cinquième titre de sa carrière, progresse de six rangs (9e) et entre pour la première fois dans le top 10.

Âgée de 26 ans, Halep devient la première Roumaine à se hisser au sommet du tennis féminin en détrônant l'Espagnole Garbine Muguruza (2e).

D'une impressionnante régularité, Halep, qui a disputé à Pékin sa cinquième finale de la saison et compte 15 titres à son palmarès, est entrée dans le Top 5 mondial le 17 mars 2014 et n'en est quasiment plus sortie depuis. Seule ombre au tableau: elle ne s'est encore jamais imposée dans un tournoi du Grand Chelem, où deux finales à Roland-Garros, cette année et en 2014, constituent ses meilleures performances.

La Tchèque Karolina Pliskova monte quant à elle sur la troisième marche du podium d'où elle déloge l'Ukrainienne Elina Svitolina (4e).

La percée de Garcia est l'autre sensation du week-end. Gagnante de son deuxième tournoi d'affilée après Wuhan, la Française de 23 ans a aligné une 11e victoire de rang.

Désormais huitième de la course au Championnat de fin de saison devant la Britannique Johanna Konta, la Française est aussi en position pour se qualifier pour le tournoi de fin d’année.

Toujours dans le top 10, la Lettonne Jelena Ostapenko (7e) et la Russe Svetlana Kuznetsova (8e) progressent d'un rang, tandis que Konta (10e) recule de trois.

La Polonaise Agnieszka Radwanska chute de 7 places au 18e rang.

De son côté, la Québécoise Eugenie Bouchard grimpe d’un échelon et est maintenant 78e. Sa compatriote Françoise Abanda est 111e, en hausse de trois places, et l’Ontarienne Bianca Andreescu est 156e.

Classement WTA au 9 octobre: