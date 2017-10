Brayden Point tranche le débat

L’attaquant du Lightning Brayden Point a fait dévier le tir de son coéquipier Nikita Kucherov en prolongation pour permettre à son équipe de l’emporter par la marque de 4-3 face aux Capitals de Washington, lundi à Tampa.

Les Capitals avaient pris les devants 2-0 après la première période grâce aux buts de T.J. Oshie et Nicklas Backstrom.

La formation de Tampa Bay a répliqué au second engagement avec les premiers filets de la campagne des attaquants Alex Killorn et Chris Kunitz. Le Lightning a tout de même retraité au vestiaire avec un retard d’un but.

Les favoris locaux ont créé l’égalité au milieu du troisième engagement par l’entremise de Kucherov. Le Russe a déjoué le gardien des Capitals Philipp Grubauer avec un bon tir du revers dans la lucarne.

C’est finalement le but en avantage numérique de Point lors de la prolongation qui a permis au Lightning de mettre la main sur les deux points.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 23 arrêts dans la victoire, tandis que son vis-à-vis a repoussé 36 rondelles.